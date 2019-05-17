Hakan Muhafız'ın 3. sezona Çukur'dan bomba transfer
Netflix'in ilk iki sezonu dünya çapında başarı gösteren, başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız'ın yeni çekimleri başladı.
Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Hakan:Muhafız'ın yeni sezonunda kadroya Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Bige Önal, İlayda Alişan, Emre Mutlu, Halit Özgür Sarı, Hasan Üner katılacak.
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İki sezonun arka arkaya çekileceği dizinin 3. sezon kadrosunda ilk iki sezonda rol alan isimlerin yanı sıra, yedi yeni oyuncu daha rol alacak.
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Hakan Muhafız'ın 3 sezonunda neler olacak
Dizinin yeni sezonlarında Hakan, Muhafız kanı taşıyan abisi tarafından cehennem yerine dönen İstanbul'u kurtarmak için kıyasıya bir savaşa giriyor.
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Şehir Ölümsüzler'in saldırısı sonucu yayılan bir virüsle mücadele ederken, Faysal ve Rüya kötü emellerine ulaşmaya çok yaklaşıyor.
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