Hakan: Muhafız'a flaş transfer! Genç oyuncu ortalığı karıştıracak

IMDb listesinde Mayıs ayının en popüler 25 aksiyon dizisi içinde yer alan Hakan: Muhafız'da 2. sezonun yayınlanmasının ardından gelecek sezon için çalışmalar başladı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü ve Ayça Ayşin Turan'ın bulunduğu dizinin 3. sezonunda izleyicileri bir sürpriz bekleyecek.