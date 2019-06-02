Hakan: Muhafız'a flaş transfer! Genç oyuncu ortalığı karıştıracak
Netflix ilk orijinal Türk dizisi olan ve birinci sezonu kısa süre içinde 10 milyon izlenmeyi geçen Hakan: Muhafız dizisine sevilen bir oyuncu konuk olarak katılacak.
IMDb listesinde Mayıs ayının en popüler 25 aksiyon dizisi içinde yer alan Hakan: Muhafız'da 2. sezonun yayınlanmasının ardından gelecek sezon için çalışmalar başladı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü ve Ayça Ayşin Turan'ın bulunduğu dizinin 3. sezonunda izleyicileri bir sürpriz bekleyecek.
Adını Medcezir dizisinde duyuran Miray Daner, Hakan: Muhafız'ın 3. sezonunda 2 bölüm konuk oyuncu olarak dahil olacak. Çukur'un sevilen oyuncusu Kubilay Aka'nın kız arkadaşı olan Miray Daner, bu haberle takipçilerini çoktan heyecanlandırmış görünüyor.
Peki Miray Daner kimdir?: 15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu olan Miray Daner, Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde okudu.
Küçük yaşlardan itibaren dizilerde rol almaya başlayan başarılı oyuncu, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye’de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır.