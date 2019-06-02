Hakan: Muhafız'a flaş transfer! Genç oyuncu ortalığı karıştıracak

Hakan: Muhafız'a flaş transfer! Genç oyuncu ortalığı karıştıracak

Netflix ilk orijinal Türk dizisi olan ve birinci sezonu kısa süre içinde 10 milyon izlenmeyi geçen Hakan: Muhafız dizisine sevilen bir oyuncu konuk olarak katılacak.

Hakan: Muhafız'a flaş transfer! Genç oyuncu ortalığı karıştıracak - Sayfa 1

 IMDb listesinde Mayıs ayının en popüler 25 aksiyon dizisi içinde yer alan Hakan: Muhafız'da 2. sezonun yayınlanmasının ardından gelecek sezon için çalışmalar başladı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü ve Ayça Ayşin Turan'ın bulunduğu dizinin 3. sezonunda izleyicileri bir sürpriz bekleyecek.

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Hakan: Muhafız'a flaş transfer! Genç oyuncu ortalığı karıştıracak - Sayfa 2

Adını Medcezir dizisinde duyuran Miray Daner, Hakan: Muhafız'ın 3. sezonunda 2 bölüm konuk oyuncu olarak dahil olacak. Çukur'un sevilen oyuncusu Kubilay Aka'nın kız arkadaşı olan Miray Daner, bu haberle takipçilerini çoktan heyecanlandırmış görünüyor.

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Hakan: Muhafız'a flaş transfer! Genç oyuncu ortalığı karıştıracak - Sayfa 3

Peki Miray Daner kimdir?: 15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu olan Miray Daner, Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde okudu. 

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Hakan: Muhafız'a flaş transfer! Genç oyuncu ortalığı karıştıracak - Sayfa 4

Küçük yaşlardan itibaren dizilerde rol almaya başlayan başarılı oyuncu, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye’de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır.

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