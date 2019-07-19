Hakan Meriçliler için olay sözler söyleyen Ali Erkazan'ın cezası belli oldu! 'Masözle bile ilişki yaşadı'
Oyuncu Ali Erkazan'ın kendisine farklı televizyon kanallarında hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olan Hakan Meriçliler'in davasında mahkeme kararını açıkladı.
Ali Erkazan bir programda Hakan Meriçliler'in kadın sorunu olduğunu ve bunun hastalık seviyesinde olduğunu iddia ederek, "Otelde masaj hizmeti veren masözle bile ilişki yaşadı" demişti.Farklı televizyon programlarında 2016 yılında hakarete uğradığı gerekçesiyle eski rol arkadaşı Ali Erkazan hakkında şikayetçi olan Hakan Meriçliler'in davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Ali Erkazan'ın 2 bin 960 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.
Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Hakan Meriçliler ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Ali Erkazan'ın avukatı da katıldı. Duruşmada savunma yapan Ali Erkazan'ın avukatı müvekkilinin sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu. Müşteki Hakan Meriçliler ise Ali Erkazan'ın kendisine söylediği sözler nedeniyle aile ve iş yaşamında tahribatlar oluştuğunu ifade ederek "Sanığın beraatinin haksızlık ve yargı hatası olacağı kanaatindeyim. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.
Ahlaki değerlerini yitirmiş, onursuz insan: Müşteki avukatı ise sanığın sözlerinin eleştiri sınırının dışında olduğunu söyleyerek, “Müvekkilin şeref ve onuruna ağır saldırı niteliğinde ifadelerdir. ‘Ahlaki değerlerini yitirmiş, onursuz insan’ gibi ifadeler vardır. Bu tip cümlelere kimse katlanmak zorunda değildir. Birden çok televizyon programında benzer ifadeler kullanılmıştır. Bu durum kastın yoğunluğunu ortaya koymaktadır” dedi.
Sanatçılar kendilerine yakışan şekilde cevap verir: Söz isteyen Hakan Meriçliler ise olayların yaşandığı dönemde hiçbir televizyon programına çıkmadığını ifade ederek, "Sanatçılar kendilerine yakışan şekilde cevap verirler. Yüce Türk adaletine güveniyorum” şeklinde konuştu.