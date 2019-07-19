Hakan Meriçliler için olay sözler söyleyen Ali Erkazan'ın cezası belli oldu! 'Masözle bile ilişki yaşadı'

Ali Erkazan bir programda Hakan Meriçliler'in kadın sorunu olduğunu ve bunun hastalık seviyesinde olduğunu iddia ederek, "Otelde masaj hizmeti veren masözle bile ilişki yaşadı" demişti.Farklı televizyon programlarında 2016 yılında hakarete uğradığı gerekçesiyle eski rol arkadaşı Ali Erkazan hakkında şikayetçi olan Hakan Meriçliler'in davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Ali Erkazan'ın 2 bin 960 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.