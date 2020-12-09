Hakan Kakız'ın binlerce lirasının olduğu çantası gözünün önünden çalındı işte o anlar
NİŞANTAŞI'nda Hakan Kakız'ın çantası çalındı. Kakız, hırsızlık anını sosyal medya hesabından anbean paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız, Nişantaşı'nda saat 18.00 sularında bir mağazada alışveriş yaparken binlerce lirasından ve telefonundan oldu. İçeride alışveriş yapan Kakız, elbise denemek için içerisinde yaklaşık 6 bin lira, cep telefonu ve kimlik ile banka kartlarının bulunduğu cüzdanın olduğu çantasını koltuğa bıraktı.
O esnada mağazaya giren bir şahıs, Kakız'ın çantayı bırakmasını fırsat bilerek koltuğa yaklaştı. Kalabalıktan yararlanan şahıs, çantayı alarak elindeki karton çantanın arkasına gizledi.
Bir süre daha içeride dolanan şahıs ardından Kakız'ın gözünün önünden geçerek mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Çantasını almak için koltuğa giden Kakız, yerinde olmadığını görünce durumu mağaza yetkililerine bildirdi. Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu Kakız'ın çantasının çalındığı belirlendi.