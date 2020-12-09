Hakan Kakız'ın binlerce lirasının olduğu çantası gözünün önünden çalındı işte o anlar

Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız, Nişantaşı'nda saat 18.00 sularında bir mağazada alışveriş yaparken binlerce lirasından ve telefonundan oldu. İçeride alışveriş yapan Kakız, elbise denemek için içerisinde yaklaşık 6 bin lira, cep telefonu ve kimlik ile banka kartlarının bulunduğu cüzdanın olduğu çantasını koltuğa bıraktı.