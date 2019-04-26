Hakan Hatipoğlu'ndan bomba Survivor itirafı: Ben de yapıyordum
Survivor Türkiye-Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde yaşanan Hikmet-Yusuf kavgası hakkında konuşan Hakan Hatipoğlu, bomba bir itirafta bulundu.
Tv8'de yayınlanan Survivor Panorama programının sunucularından Hakan Hatipoğlu, olaylı Hikmet-Yusuf kavgasını değerlendirdi. Hikmet ve Yusuf'un takımlarının kazanacağını 3 ödülden yararlanamayacakları belli olurken, Hakan Hatipoğlu yarıştığı dönemlerle ilgili bir itirafta bulundu.
Programın önceki gün yayınlanan bölümünde sunuculardan Hakan, İhsan ve Damla, Hikmet ve Yusuf kavgasında kimin haklı olduğunu anlamaya çalıştı. Yusuf'un haksız olduğunu belirten İhsan'a karşılık veren Hakan, "Bu olayın buralara gelmesinin sebebiyle ilgili biraz da olsa Yusuf'a hak veriyorum ben." dedi.
En çok yapanlardan biri benim!
Survivor'da 3 defa yarışan Hakan Hatipoğlu, "Bazı şeyler ülkede de yazılı kurallardır. Bazı şeyler ise yazılı kural değildir ama yapılmaması gerekenlerdir. Hepimiz bu sınırlarda gezdik. Belki Survivor'da bunu en çok yapanlardan biri de benim.
Ama o heyecanla yapabiliyorsun. Yusuf'un yaptığı bugüne kadar olan bir şeyin patlamasıydı. Yusuf ve Hikmet'e haklı yada haksız diyemem. Ayıp olur. Yüzde 50'li oranlarla ikisini dengelerim. İkisine de haklı yada haksız diyemem" ifadelerini kullandı.