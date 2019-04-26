Hakan Hatipoğlu'ndan bomba Survivor itirafı: Ben de yapıyordum

En çok yapanlardan biri benim!

Survivor'da 3 defa yarışan Hakan Hatipoğlu, "Bazı şeyler ülkede de yazılı kurallardır. Bazı şeyler ise yazılı kural değildir ama yapılmaması gerekenlerdir. Hepimiz bu sınırlarda gezdik. Belki Survivor'da bunu en çok yapanlardan biri de benim.