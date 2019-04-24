Hakan Hatipoğlu isyan etti! ''Çok ağır yorumlar var''

"Bir kere çok üzülüyoruz. Biz kızımıza her anne-baba gibi gözümüz gibi bakıyoruz. İlk 6 ay boyunca fotoğrafını paylaşmaya kıyamadık. 6 ay geçti ‘artık yavaş yavaş paylaşalım’ dedik. Sonuçta kızımız bizim en büyük güzelliğimiz bunu insanlar da görsün belki güzel taraflarını örnek alırlar, güzel şeyler düşünürler.