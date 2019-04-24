Hakan Hatipoğlu isyan etti! ''Çok ağır yorumlar var''
2010 yılında evlenen Gizem Akın ve Hakan Hatipoğlu çifti, 6 ay önce kızları Lila'yı kucaklarına almışlardı. Çiftin kızları Lila'ya açtıkları Instagram hesabı olay olmuştu ve reklam yapmakla suçlanan çifte eleştiri yağmıştı. Hakan Hatipoğlu'ndan o eleştirilere yanıt...
2010 yılında birlikteliklerini resmiyete taşımanın ardından kızları Lila'yı kucaklarına alan Gizem Akın ve Hakan Hatipoğlu çiftinin reklam yaptıklarına dair eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyada bebekleri üzerinden reklam yapmakla suçlanan çiftten açıklama geldi. Canlı yayınlanan bir programa telefonla katılan Hakan Hatipoğlu isyan etti.
"Bir kere çok üzülüyoruz. Biz kızımıza her anne-baba gibi gözümüz gibi bakıyoruz. İlk 6 ay boyunca fotoğrafını paylaşmaya kıyamadık. 6 ay geçti ‘artık yavaş yavaş paylaşalım’ dedik. Sonuçta kızımız bizim en büyük güzelliğimiz bunu insanlar da görsün belki güzel taraflarını örnek alırlar, güzel şeyler düşünürler.
Biz çocuğa kendimiz bakıyoruz. Herhangi bir dadı yardımı falan almıyoruz. Annelerimiz yanımızda oluyor… Biz bugüne kadar ne yapsak eleştirildi. Yarışmada tanıştık, ‘evleneceğiz’ dedik. ‘Evlenemezler’ dediler…
Evlendik, ‘ne zaman ayrılacaklar’ dediler… Yıllar geçti ‘çocukları olmuyor’ dediler. Dediler de dediler… Şimdi çocuğumuz oldu buna bile laf edenler oluyor.