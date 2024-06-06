Hakan Fidan'ın Urumçi ve Kaşgar ziyaretindeki kıravatı ve sözleri dikkat çekti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin görüşmelerinin ardından Doğu Türkistan’a yaptığı ziyaret ve sarf ettiği sözlerle ezber bozdu. Bakan Fidan, 2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından 12 yıl sonra Doğu Türkistan’a ziyaret gerçekleştiren ilk Türk yetkili oldu.