Hakan Fidan'ın Urumçi ve Kaşgar ziyaretindeki kıravatı ve sözleri dikkat çekti
Uygur bölgesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan’ın gök bayraklı kravatı, “Kâşgar ve Urumçi kadim Türk ve İslam şehridir” sözleri dikkat çekti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin görüşmelerinin ardından Doğu Türkistan’a yaptığı ziyaret ve sarf ettiği sözlerle ezber bozdu. Bakan Fidan, 2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından 12 yıl sonra Doğu Türkistan’a ziyaret gerçekleştiren ilk Türk yetkili oldu.
Çin’deki temaslarda kullandığı ‘Kâşgar ve Urumçi kadim Türk ve İslam şehirleridir’ sözleri ve Kaşgar-Urumçi gezilerinde giydiği kıyafet ve taktığı gök bayraklı kravatla ince mesajlar verdi.
Fidan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllardır, Türk İslam medeniyetinin kuruluşuna katkı veren pek çok tarihi şehri ziyaret etme fırsatım oldu." ifadesine yer verdi.
Maveraünnehir ve Fergana Vadisi’nin şehirlerini, tarihi Horasan kentlerini ve diğer coğrafyalardaki Selçuklu şehirlerini defalarca görme imkanı bulduğunu belirten Fidan, şunları kaydetti: