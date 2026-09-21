Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı açıklandı! Taraftara şok
Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan milli takım kaptanı, iki ezeli rakibi de ters köşeye getirdi. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi...
Juventus'un, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nu gelecek yaz orta saha transferi için seçenekleri arasına aldığı öne sürüldü.
İtalyan basınından Tuttojuve.com'un haberine göre Juventus, orta sahasına tecrübeli ve üst düzey bir oyun kurucu kazandırmak istiyor. Torino ekibinin değerlendirdiği isimlerden biri de 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu oldu.
JUVENTUS'TAN HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN İLK YOKLAMA
Haberde Juventus'un milli futbolcunun durumunu öğrenmek amacıyla son haftalarda ön araştırma niteliğinde bir temas gerçekleştirdiği belirtildi.
Inter ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Çalhanoğlu'nun geleceğinde ise önceliğin mevcut kulübüyle yapılacak görüşmeler olduğu aktarıldı.
Milli futbolcunun öncelikle Inter yönetimiyle sözleşme yenileme konusunda masaya oturacağı ifade edildi. Tarafların anlaşamaması durumunda Juventus'un transfer için değerlendirilmesi gereken seçeneklerden biri olabileceği öne sürüldü.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN DA ADI GEÇMİŞTİ
Hakan Çalhanoğlu'nun adı yaz transfer döneminde Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.
Özellikle Aziz Yıldırım ile seçim yarışına giren Hakan Safi, Çalhanoğlu ile Fenerbahçe’ye gelmesi konusunda anlaştığını duyurmuştu.