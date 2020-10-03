Hakan Çalhanoğlu ve Sinem Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haber geldi
İTALYA'da futbolcu olan Hakan Çalhanoğlu, ikinci kez baba oluyor. Çalhanoğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.
Bir dönem 'ihanet' iddialarıyla gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti, kötü günleri geride bıraktı. 2017'de muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan ikiliden müjdeli haber geldi. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ikinci kez anne-baba olacaklarını duyurdu.
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Kızları Liya'nın fotoğrafını yayınlayan ikili, gönderilerine "Ailemize küçük bir mucize daha geliyor. Liya'mız abla oluyor. Sağlıklı gel bebeğim" notunu düştü.
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Çiftin paylaşımlarına takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Takipçilerinden Çalhanoğlu'na "Maşallah" yorumu yağdı.
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İkili, geçtiğimiz senelerde 'ihanet' iddialarının ardından boşanma kararı almıştı. Ayrılık haberlerinin ardından Sinem Çalhanoğlu'nun hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
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