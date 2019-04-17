Hakan Çalhanoğlu kara bulutları dağıttı
Milan'da forma giyen futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kızları Liya'nın doğumuyla birlikte eşiyle arasındaki buzları eritti.
İtalya Seri A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz yıl 2017'de dünyaevine girdiği Sinem Hanım'la boşanma kararı almıştı. Ancak Sinem Çalhanoğlu'nun hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla ikili, evliliklerine ikinci bir şansı verdi.
Çalhanoğlu çifti, 40 gün önce de kızları Liya'ya kavuştu. Ünlü futbolcu, eşine doğum hediyesi olarak da Sinem Hanım ve kızını Como Gölü'nde tatile götürdü. İkili, buradan bol bol da paylaşım yaptı.
Takvim'de yer alan habere göre; Geceliği 2 bin 500 euro yani 16 bin 500 liralık Grand Hotel Tremezzo'da konaklayan Çalhanoğlu çifti, burada romantik anlar yaşıyor.
Milan'ın yıldızının eşine yaptığı bu jest ise "Hakan, yeşil sahalardaki başarısını bu kez romantizmde de konuşturdu" yorumları yaptırdı.