Hakan Çalhanoğlu kara bulutları dağıttı

Hakan Çalhanoğlu kara bulutları dağıttı

Milan'da forma giyen futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kızları Liya'nın doğumuyla birlikte eşiyle arasındaki buzları eritti.

Hakan Çalhanoğlu kara bulutları dağıttı - Sayfa 1

İtalya Seri A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz yıl 2017'de dünyaevine girdiği Sinem Hanım'la boşanma kararı almıştı. Ancak Sinem Çalhanoğlu'nun hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla ikili, evliliklerine ikinci bir şansı verdi.

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Hakan Çalhanoğlu kara bulutları dağıttı - Sayfa 2

Çalhanoğlu çifti, 40 gün önce de kızları Liya'ya kavuştu. Ünlü futbolcu, eşine doğum hediyesi olarak da Sinem Hanım ve kızını Como Gölü'nde tatile götürdü. İkili, buradan bol bol da paylaşım yaptı.

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Hakan Çalhanoğlu kara bulutları dağıttı - Sayfa 3

Takvim'de yer alan habere göre; Geceliği 2 bin 500 euro yani 16 bin 500 liralık Grand Hotel Tremezzo'da konaklayan Çalhanoğlu çifti, burada romantik anlar yaşıyor.

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Hakan Çalhanoğlu kara bulutları dağıttı - Sayfa 4

Milan'ın yıldızının eşine yaptığı bu jest ise "Hakan, yeşil sahalardaki başarısını bu kez romantizmde de konuşturdu" yorumları yaptırdı.

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