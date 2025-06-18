Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a! Okan Buruk ile yaptığı görüşme ortaya çıktı
Leroy Sane'yi kadroya katan Galatasaray'da sıradaki hedef Hakan Çalhanoğlu. Başkan Dursun Özbek'in, milli futbolcunun transferi için "Ne gerekiyorsa yapın" talimatı sonrası sarı-kırmızılılar, Inter'le masaya otururken, Hakan Çalhanoğlu'nun Okan Buruk ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarına ulaşıldı.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemini sansasyonel bir imzayla açmıştı. Bayern'den ayrılan Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılıların gündemindeki bir diğer ismin ise Hakan Çalhanoğlu olduğu öne sürülmüştü.
"Galatasaray'da oynamak istiyorum" diyen Hakan Çalhanoğlu, transfer ateşini yakmış ve kulüp de harekete geçmişti.
"Ne gerekiyorsa yapın"
Başkan Dursun Özbek'in "Ne gerekiyorsa yapın" talimatı sonrası sarı - kırmızılı kurmaylar, Inter'le masaya oturdu.
Fanatik'in haberine göre Galatasaray cephesi, 30 milyon euro'luk beklentisi olan İtalyan kulübünün talebini 15 milyon euro bandına indirmeye çalışıyor.