Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a! Okan Buruk ile yaptığı görüşme ortaya çıktı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemini sansasyonel bir imzayla açmıştı. Bayern'den ayrılan Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılıların gündemindeki bir diğer ismin ise Hakan Çalhanoğlu olduğu öne sürülmüştü.