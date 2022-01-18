Hakan Atilla Halkbank davasında ABD hapishanesinde geçirdiği 28 ayı kitap yaptı!
ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen Hakan Atilla "Amerika Atilla’ya Karşı" adlı bir kitap çıkararak dava süreci ve yaşadıklarını anlattı. Hakan Atilla'nın Reza Zarrab başta olmak üzere bazı isimlerle ilgili değerlendirmeleri çok dikkat çekici...
ABD'de Halkbank davasında Reza Zarrab'ın ardından tutuklanan ve 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönüp Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla "Amerika Atilla’ya Karşı" adlı kitap yazdı. İçinde cezaevi günlerinden fotoğraflarının da yer aldığı 384 sayfalık kitapta Hakan Atilla'nın özellikle Reza Zarrab'la ilgili sözleri dikkat çekti. İşte Özlem Gürses'in köşesine taşıdığı kitaptan bazı bölümler...
Hakan Atilla kitapta ABD’de İran’a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanan bir diğer isim olan Reza Zarrab'la ilgili olarak, “Zarrab nasıl geçer not aldı, bilmiyorum, başka bir gerekçe varsa da benim bilgim yok… “ ifadeleri kullanıldı.
Özlem Gürses, "Zarrab aslında 2009 yılından itibaren Halkbank’ın müşterisi imiş, ama İran’la altın ticareti konusunda 2011 yılında bir talepte bulunmuş, Atilla’dan veto yemiş… Neden sonra banka yönetimi onay vermiş ve süreç böyle başlamış." sözleriyle süreci aktarıyor. Gürses kitaptan şu bölümleri aktarıyor:
"Devletin de beni almaya ya gönlü ya da gücü yok… "
“New York’a yeni atanan konsolos ziyaretime geldi, ‘eve dönmek dışında bir isteğim yok ama devletin de beni almaya ya gönlü ya da gücü yok… “
"Fikirler yerine kişilerle uğraşmayı seven tipler uzaklaştırılmadığı sürece ekonominin düzeleceğini beklemek hayalden öte değil..."