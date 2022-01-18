Hakan Atilla Halkbank davasında ABD hapishanesinde geçirdiği 28 ayı kitap yaptı!

"Devletin de beni almaya ya gönlü ya da gücü yok… "

“New York’a yeni atanan konsolos ziyaretime geldi, ‘eve dönmek dışında bir isteğim yok ama devletin de beni almaya ya gönlü ya da gücü yok… “

"Fikirler yerine kişilerle uğraşmayı seven tipler uzaklaştırılmadığı sürece ekonominin düzeleceğini beklemek hayalden öte değil..."