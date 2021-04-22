Hakan Altun'un son sağlık durumunu Zafer Algöz açıkladı 'Yoğun bakımdan çıktı'
Şarkılar Bizi Söyler'in çekimleri öncesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Hakan Altun'un son sağlık durumunu Zafer Algöz açıkladı.
Hakan Altun, dün akşam fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda kalacağı açıklanan ünlü sanatçı Hakan Altun'un sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı.
Snob Magazin'in haberine göre, Zafer Algöz, eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikte Hakan Altun'u Nişantaşı'nda tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışı konuşan Zafer Algöz, müjdeli haberi verdi.
Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" dedi.
Sözlerini sürdüren usta oyuncu, "Hakan Altun ameliyat olmayacak. En geç pazartesi günü taburcu olacaktır" sözleriyle güzel gelişmeyi duyurdu.