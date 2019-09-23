Hakan Altun'dan örnek davranış! Babasının adına bakın ne yaptırdı

Vali Atik ve beraberindekiler açılışın ardından sınıfları gezip, öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler, Altun'a üzerine Türk bayrağı işlenmiş bir tablo hediye etti.Vali Atik ve beraberindekiler açılışın ardından sınıfları gezip, öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler, Altun'a üzerine Türk bayrağı işlenmiş bir tablo hediye etti.