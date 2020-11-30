Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'nin ilk fotoğrafı ortaya çıktı aşkı itiraf etmişlerdi

Yeni aşkıyla ilgili ilk kez konuşan şarkıcı, nasıl tanıştıklarını da anlattı. Vuslateri, kendisinden 14 yaş büyük şarkıcıyla aşk yaşadığını itiraf etmiş ve konuyla ilgili, "Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.