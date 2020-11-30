Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'nin ilk fotoğrafı ortaya çıktı aşkı itiraf etmişlerdi
Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşkının ilk görüntüsü ortaya çıktı. Ünlü çift sosyal medyada paylaşımlarından ortaya çıkan aşklarını itiraf etmişti.
Geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düşen Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı belgelendi.Sosyal medya paylaşımlarından ortaya çıkan ilişkiyi Gonca Vuslateri ile Hakan Altun da itiraf etti.
34 yaşındaki güzel oyuncu Vuslateri ile 48 yaşındaki şarkıcı Altun aşkındw yeni bir gelişme yaşandı. Çiftin aşklarını belgeleyen ilk fotoğraf ortaya çıktı.
İşte Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşkının ilk fotoğrafı...
Yeni aşkıyla ilgili ilk kez konuşan şarkıcı, nasıl tanıştıklarını da anlattı. Vuslateri, kendisinden 14 yaş büyük şarkıcıyla aşk yaşadığını itiraf etmiş ve konuyla ilgili, "Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.