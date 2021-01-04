Hakan Altun ve Gonca Vuslateri ayrıldı herkesi silen Hakan Altun bakın ne yaptı

2020 yılının bomba aşklarından Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkında sona gelindi. İkilinin ilişkisinde kriz ortaya çıktı ve bu krizi aşamayınca ayrılık kararı aldılar. Hakan Altun, Gonca Vuslateri ile sevgili olduktan sonra sosyal medya hesabından herkesi silmiş bu hamlesi çok konuşulmuştu.