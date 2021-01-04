Hakan Altun ve Gonca Vuslateri ayrıldı herkesi silen Hakan Altun bakın ne yaptı
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü. Gonca Vuslateri için sosyal medyada herkesi silen Hakan Altun'un yeni hamlesi dikkat çekti.
2020 yılının bomba aşklarından Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkında sona gelindi. İkilinin ilişkisinde kriz ortaya çıktı ve bu krizi aşamayınca ayrılık kararı aldılar. Hakan Altun, Gonca Vuslateri ile sevgili olduktan sonra sosyal medya hesabından herkesi silmiş bu hamlesi çok konuşulmuştu.
Sosyal medya hesabı Instagram'da yalnızca Gonca Vuslateri'yi takip eden Hakan Altun, konu üzerine yeni hamlesini gerçekleştirdi.
Hakan Altun, Gonca Vuslateri ile aşkı bitince sosyal medya hesabından onu da sildi.
Bunu fark eden sosyal medya kullanıcıları Altun'un eski bir fotoğrafını paylaşarak ünlü şarkıcıyla dalga geçti.