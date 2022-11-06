Hakan Altun ‘Hani Bekleyecektin’ şarkısını bakın hangi ünlü güzele yazmış kimsenin aklına gelmezdi…
90’lı yılların sonunda ünlü oyuncu ve yazar ile aşk yaşayan Hakan Altun, 1998 yılında askere gitmiş. Kendisini terk eden İclal Aydın’a ‘Hani Bekleyecektin’ şarkısını yazmıştı. Altun’un o şarkıyı İclal Aydın’a yazdığını duyanlar çok şaşırdı.
1998 yılında askere giden Hakan Altun, kendisini terk eden sevgilisi için ‘Hani Bekleyecektin’ şarkısını yazdı. O şarkının hikayesi duyanları üzdü.
90’lı yılların sonunda İclal Aydın ile aşk yaşayan Hakan Altun, 1998 yılında askere gidince Aydın’ın kendisini terk etmesi üzerine ‘Hani Bekleyecektin’ şarkısını yazdı.
Hakan Altun, askerliğini Ankara Etimesgut'ta yaparken sevgilisiyle konuşmak için tam 17 gün sıra beklediğini söyledi. Ünlü şarkıcı Altun o günleri anlattı.
Altun, ‘’O yıllarda tabii cep telefonu yoktu. Biz de ankesörlü telefonlarla konuşuyorduk. Tam 17 gün sonra sıra bana geldiğinde ailemden sonra sevgilimin sesini duymak istedim’’ dedi.