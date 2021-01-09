Hakan Altun Gonca Vuslateri'yle ayrılınca kendisini eve kapattı
Hakan Altun, Gonca Vuslateri ile ayrılınca kendisini Bodrum'daki evine kapattı. Mutlu başlayan ilişki kısa sürdü.
Hakan Altun, Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkisini de sosyal medya hesabından "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın. Vuslatı beklerken" sözleri ile cümle aleme ilan etmişti. Hatta ikilinin evleneceği söyleniyordu.
Fakat birbirlerine şiirler yazdıkları aşkları oldukça kısa sürdü. 4 Ocak'ta Hakan Altun ve Gonca Vuslateri ayrıldı. Gonca Vuslateri ile ilişkisi başlayınca yakınlarına yıllardır aradığı mutluluğu bulduğunu söyleyen ama ailesinden onay alamadığı iddia edilen Hakan Altun bu ani ayrılıkla yıkıldı.
Şimdilerde psikolojik olarak zor günleri geçiren şarkıcı, Bodrum'daki evine kapandı.
Birkaç sıkı dostu hariç kimsenin telefonunu açmıyor, dışarıya adım atmıyor. Söylenenlere göre; aşk acısını notalara döküyor.