Hakan Altun Gonca Vuslateri'yle ayrılınca kendisini eve kapattı

Hakan Altun, Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkisini de sosyal medya hesabından "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın. Vuslatı beklerken" sözleri ile cümle aleme ilan etmişti. Hatta ikilinin evleneceği söyleniyordu.