Hain saldırıyı en yakından görenler o anları anlattı! Üzerine çullandık...
İzmir'de dün Türkiye'yi sarsan polis merkezi saldırısını gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganla ilgili detaylar ortaya çıktı. Saldırganın yakalanma anını anlatan mahalle sakini "Biz işaret edince bize ses bombası attı. Ya tüfeğin kurşunu bittiği için ya da vurulduğu için yerde hareketsiz halde durdu ve çantasından bir şeyler çıkarmaya uğraşıyordu. Üzerine çullanıp yakaladık" dedi. Bu arada gözaltı sayısı 27'ye yükseldi. Şehit polislerin cenaze törenleri ise bugün düzenlenecek.
Türkiye dün güne Balçova'da gerçekleşen hain saldırıyla uyandı. 16 yaşındaki lise 3 öğrencisi E.B., sabah saat 09.00 sularında Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralandı.
SALDIRGAN, AİLENİN TEK ÇOCUĞU
E.B.’nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi’nde okuduğu ve ailenin tek çocuğu olduğu belirtildi. Şüphelinin ailesinin yaklaşık 30 yıl önce Kayseri'den İzmir'e taşındığı, uzun yıllardır aynı yerde ikamet ettiği, babasının ise bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalıştığı, polis ekiplerinin zanlının arkadaş çevresini de sorguladığı öğrenildi.
"ÜZERİNE ÇULLANIP YAKALADIK"
Mahallede oturan Ahmet Babacan yaşananları şöyle anlattı:
“Sabah silah seslerini duydum. Sonra bir komşumun ‘Karakola saldırı var’ diye seslendiğini duydum. Balkona çıkınca karşı komşum ‘Sizin balkonun altında’ dedi.
İşaret edince komşuma da sıktı, yaralandı. Sokağın sonuna doğru koşmaya başladı. Biz de görünce aşağıya indik. Arkasından gelen bir polis vardı. Polisimiz de vuruldu. Bir sivil polis daha geldi. Gelen polisimiz de sıkmaya başladı. Karşılıklı çatışma çıktı. Biz arkasındaydık. İşaret ediyorduk. Burada deyince, bize doğru ses bombası attı. Elinde tüfek vardı. Tüfeğin ya kurşunu bittiği için ya da vurulduğu için yerde hareketsiz halde durdu ve çantasından bir şeyler çıkarmaya uğraşıyordu. O süreçte de üzerine çullandık, yakaladık. Polislere teslim ettik.