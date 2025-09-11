BIST 10.580
Hain İzmir saldırısında yeni detaylar çıktı! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış

Hain İzmir saldırısında yeni detaylar çıktı! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış

İzmir'de 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki Eren Bigül'ün polislere fırlattığı EYP'yi evde kendisinin hazırladığı ortaya çıktı. Polisin katilin evinde yaptığı aramada, 1 adet tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda tüfek kartuşu, 1 silah dürbünü, 1 adet taktik tipi bıçak bulundu.

Hain İzmir saldırısında yeni detaylar çıktı! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış

İzmir Balçova'da bulunan polis karakoluna 16 yaşındaki Eren Bigül tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan korkunç saldırıda 2 polis memuru şehit olurken, katil de yaralı şekilde yakalandı. 

Hain İzmir saldırısında yeni detaylar çıktı! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış - Resim: 2

Katilin DEAŞ bağlantısı olduğu iddia edilirken gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'den küçük olan 16 çocuk ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı, 11 şüphelinin ise ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Hain İzmir saldırısında yeni detaylar çıktı! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış - Resim: 3

EV DEĞİL CEPHANELİK

Sabah'ın haberine göre, Bigül'ün evinden 1 adet tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda tüfek kartuşu, 1 silah dürbünü, 1 adet taktik tipi bıçak bulundu.

Hain İzmir saldırısında yeni detaylar çıktı! 16'lık katil EYP'yi kendi hazırlamış - Resim: 4

Ayrıca Bigül'ün saldırı esnasında polislere fırlattığı EYP'yi evde kendisinin yaptığı öğrenildi.

