Haftasonu sokağa çıkma yasağı başladı pazartesi saat 05.00'te bitecek

TÜRKİYE'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları patlama yaptı ve günlük vaka sayısı 30 bini devirdi. Hafta içi saat 21.00'dan sonra uygulanan yasak, bu hafta sonu tam kapanma şeklinde yürürlükte olacak. Bu da cuma akşamı saat 21.00'de sokağa çıkma yasağının başlaması ve bu yasağın cumartesi ve pazarı kapsayarak 56 saat sürmesi anlamına geliyor. Yasak, pazartesi sabahı saat 05.00'da sona erecek. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak, ulaşım nasıl yapılacak, market ve fırınlar hangi saatlerde açık?