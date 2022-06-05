Haftanın son günü Dinçer Güner'den retro ve burç tüyoları: ''Koçlar ani gelişmelere hazır olsun''

Tüm bu bilgileri toplarsak eğer iki gezegenin hafta boyunca durağan pozisyon gerçekleştirmesi enerji ve akışın yavaş olacağını gösteriyor. Bir şeylere kızmak, sabırsızlanmak ve panikle hareketler yapmak yerine hafta boyunca “bekle, gör, düşün ve karar ver” mottosunu uygulamak bize avantaj getirecektir.

Ve merak edilen günlük burç yorumları: