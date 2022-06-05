Haftanın son günü Dinçer Güner'den retro ve burç tüyoları: ''Koçlar ani gelişmelere hazır olsun''
''Ben haklıyım'' dediğimiz konularda gerçekten haklı mıyız, yoksa bir şeyleri gözden kaçırıyor olabilir miyiz? Satürn’ün bu hafta durağan konuma geçmesi bu soru işaretini daha belirgin hale getiriyor, önümüzdeki haftanın asıl sorusu da bu olacak. Dinçer Güner'den haftanın son gününe özel burç yorumları...
Astroloji meraklıları, haftanın son günüyle birlikte araştırma yapmaya koyuldu bile... Yeni haftanın öncesinde nelere dikkat etmeli, pazartesiyi nasıl karşılamalı? Satürn retrosunun bugün burçlar üzerindeki etkileri neler ve bize neler söylüyor, Dinçer Güner'in verdiği gizli tüyolar ne? İşte bütün bu soruların cevapları...
Haftanın son gününde Satürn de uzun sürecek retro hareketine başlıyor. Satürn retro dönemlerinde geçmişle yüzleşme yaşanır ve özellikle hayatta zorlukla sınandığımız konularda tekrarlar görülebilir. Karma temizlemek, bir yükten arınmak; gereken çaba ve bedel ödendiğinde kalıcı olarak gerçekleşebilir.
Satürn retrosu 24 Ekim 2022’ye kadar sürecek. Satürn durağan konumdayken bireysel harita da önemli bir temas alıyorsa kişinin hayatını kökten değiştirebilecek, domino etkisi yaratabilecek olaylar zinciri başlayabilir.
Tüm bu bilgileri toplarsak eğer iki gezegenin hafta boyunca durağan pozisyon gerçekleştirmesi enerji ve akışın yavaş olacağını gösteriyor. Bir şeylere kızmak, sabırsızlanmak ve panikle hareketler yapmak yerine hafta boyunca “bekle, gör, düşün ve karar ver” mottosunu uygulamak bize avantaj getirecektir.
Ve merak edilen günlük burç yorumları: