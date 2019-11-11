Haftalık burç yorumları Dolunay ve Merkür etkisi altındasınız! (11-17 Kasım 2019)

11-17 Kasım haftası Yengçler için şu andaki veya gelecekteki işleri için önemli olacak arkadaşlıklar kurmak ve geliştirmek için hayırlı bir zamanınız olacak. Fazla güvenmekten kaçının ve sahte kimlikleri olan insanlara dikkat edin. Hafta boyunca, ev işleriniz özel sürprizler olmadan normal şekilde gelişecek. Eski sorunları ve yükümlülükleri temizlemek için bu haftaki olumlu trendleri kullanabilirsiniz. Bu hafta önünüzdeki toplantılar, özellikle yeni veya eski arkadaşlarınızla bağlantı kuracak olan duygularla dolu olacak. Hafta boyunca, çok da istemediğiniz bir toplantı sizin için bir fırsat olabilir. Bekleyen davaları temizlemek ve yenilerini planlamak için bu yedi günü mutlaka kullanın. Aşk, ruh halinizde önemli bir faktör olacaktır. Ve bu hafta kesinlikle hayatında bulunacak. Bazı olayların ortaya çıkması veya gelişmesinde erkekler şaşıracaklar. Bu, günlük planlarınıza biraz kafa karışıklığı getirebilir, ancak çabucak yeniden düzenleme yapabilirsiniz. Yengeç kadınları ise ne istedikleri ve bu yedi günde nasıl başaracakları konusunda net bir fikir sahibi olacaklar. Herhangi bir risk alsanız bile, makul, iyi düşünülmüş ve sizin tarafınızdan iyi hazırlanmış olacaktır. İkizler, Terazi veya Kova burcunda doğan insanlarla ilişkiniz çok duygusal olacaktır.