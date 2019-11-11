Haftalık burç yorumları Dolunay ve Merkür etkisi altındasınız! (11-17 Kasım 2019)
11-17 Kasım haftalık burç yorumları aşk falı, kariyer falı, sağlık, para ve ilişki falının detaylarıyla haberimizde. Bu hafta hangi burcu neler bekliyor? 11-17 Kasım haftası Dolunay'la başlıyor. Dolunay burçları etkilerken, gerilemede olan Merkür Güneş'le temasa geçecek. Bu hafta tüm burçlar için hayati karar haftası. İşte haftalık burç yorumları.
11-17 Kasım haftası Koç burçları için oldukça yoğun bir hafta olacak. Koç haftalık burç yorumlarına göre, yerine getirilmesi bu yedi gün içinde önemli olacak birçok görev veya taahhüdünüz olacak. Daha fazla kontrol ve konsantrasyon gerektiren işlerde pratik olmanız şart. Bu işler parayla da uğraşmanıza neden olacak. 11-17 Kasım haftasında ne kadar sinirlenmiş veya hüsrana uğramış olursanız olun, kesinlikle zaman ve enerji kaybını önlemek için mutlaka çatışma ve anlaşmazlıklardan kaçının. Bu hafta Koçlar için pratik organizsayonlar önemli. Mutlaka bir düzen kurun aksi halde sorunlarla hatalarla boğuşmak zorunda kalırsınız. Bu hafta keyifli toplantılar da sizi bekliyor sevgili Koçlar. Ancak evinizdeki durum iş hayatınızdaki kadar hoş olmayacak. Ev ve ailenizdeki değişiklikler sizi yoracak. 11-17 Kasım haftasında Koçlar için taşınmak veya yeni bir ev aramak gündemde olacak. Bu haft onarım, iyileştirmeler, ev satın alma veya çeşitli mülk sorunlarını çözme ile ilgili planlarınızda iyi gelişmeler olacak. Koç erkeklerinin bu hafta çözmesi gereken çok daha fazla duygusal sorun var. Bu yedi gün duygusallığa dikkat! Koç kadınları ise bu hafta önemli kararlar alırken tavsiye veya bilgiye ihtiyaç duyacaklar.
11-17 Kasım haftasında Boğalar, evinizi ya da aile işlerinizi etkileyecek acil, önemli taahhütler alacağınız zamanlara yaklaşıyorsunuz.
Neredeyse her gün, geciktirmemeniz gereken acil görevleriniz olacak. Eğer çözüm için çaba göstermezseniz daha büyük veya daha zor hale gelebilirler. Gerginlikler hafta boyunca daha yüksek olacak, ancak her şeyi halletme gücünüz var. İsteklerinize rağmen bazı planlardan vazgeçmek zorunda kalırsanız, üzgün ya da sıkıntılı olmayın. Bu hafta, kişisel ve aşk hayatınızda size keyifli deneyimler getirecek. Ancak bu yedi gün boyunca, herhangi bir taklit, manipülatif eylem ve kaprislerden kaçınmak önemli.
Hafta boyunca kesinlikle duygusal düşüşler yaşayacaksınız, ancak bunlar hayatınızın yolculuğunun bir parçası olacak. Aileniz veya arkadaşlarınızın çevrelerindeki çocuklar veya gençlerle, daha fazla telefon görüşmesi, toplantı yapmaya hazır olun. Bu hafta iyi geliyor. Bütçenizin dengelenmesi, yeni profesyonel katılımların ortaya çıkması ve finansal açıdan diğer olumlu olayları da beraberinde getirecek. Boğa erkekleri eğer bu hafta sadık ve dürüst olurlarsa şansları açık olacak. Boğa kadınları ise bu hafta öncelikli olarak mali meselelerine odaklanacaklar çünkü önemli planlarını yerine getirmede para önemli bir noktada.
İkizler burçları 11-17 Kasım haftasında, mali işlerinizi geliştirmek için size uygun fırsatlar var. Tabii ki, kendi çabalarınız ve sıkı çalışmalarınız olmadan hiçbir şey olmayacak. Söylemeye gerek yok! Hafta boyunca, önemli para ve finans müzakerelerine katılabilirsiniz ve başarılı gelişimlerin sonuçlarını dört gözle bekleyeceksiniz. Bu hafta, bir akrabanızın sağlık probleminin ortaya çıkması sizi şaşırtabilir. Yeni bir tanı veya tedavi nedeniyle bir miktar sıkıntı mümkün. Bazı tıbbi önerileri, tedaviyi veya tedaviyi takip etmek istemeyen bir akrabanızla ilgili bir sorunlar yaşayabilirsiniz. 11-17 Kasım haftasında ailenizde çeşitli sürprizler ortaya çıkıyor. Bazılarının yakın veya uzaklarda yaşayan akrabalarınız veya ailenizin arkadaşlarıyla ilişkileri olabilir. Aile ziyaretleri, toplantılar ve geziler hafta boyunca mümkün. Bu bir nişan veya düğün için iyi bir hafta olabilir. İkizler erkekleri alışılmadık ya da garip bir şekilde konuşan kişileri çözmek için bir hayli kafa yoracaklar. Kafanda birçok soru olacak ve doğru olması muhtemel olmayan cevaplar arayacaksın. İkizler kadınları ise kişisel veya mesleki ilişkilerinin gelişimi için daha iyi beklentilere sahip olacaklar. Yengeç, Akrep veya Balık burcunda doğmuş kişilerle birlikte konuşmak veya hareket etmek bu hafta faydalı olacaktır.
11-17 Kasım haftası Yengçler için şu andaki veya gelecekteki işleri için önemli olacak arkadaşlıklar kurmak ve geliştirmek için hayırlı bir zamanınız olacak. Fazla güvenmekten kaçının ve sahte kimlikleri olan insanlara dikkat edin. Hafta boyunca, ev işleriniz özel sürprizler olmadan normal şekilde gelişecek. Eski sorunları ve yükümlülükleri temizlemek için bu haftaki olumlu trendleri kullanabilirsiniz. Bu hafta önünüzdeki toplantılar, özellikle yeni veya eski arkadaşlarınızla bağlantı kuracak olan duygularla dolu olacak. Hafta boyunca, çok da istemediğiniz bir toplantı sizin için bir fırsat olabilir. Bekleyen davaları temizlemek ve yenilerini planlamak için bu yedi günü mutlaka kullanın. Aşk, ruh halinizde önemli bir faktör olacaktır. Ve bu hafta kesinlikle hayatında bulunacak. Bazı olayların ortaya çıkması veya gelişmesinde erkekler şaşıracaklar. Bu, günlük planlarınıza biraz kafa karışıklığı getirebilir, ancak çabucak yeniden düzenleme yapabilirsiniz. Yengeç kadınları ise ne istedikleri ve bu yedi günde nasıl başaracakları konusunda net bir fikir sahibi olacaklar. Herhangi bir risk alsanız bile, makul, iyi düşünülmüş ve sizin tarafınızdan iyi hazırlanmış olacaktır. İkizler, Terazi veya Kova burcunda doğan insanlarla ilişkiniz çok duygusal olacaktır.