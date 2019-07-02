Haftada 2 gün içenler 5 yaş gençleşiyor

“Vücudumuzdaki proteinlerin yüzde 90’ını kolajen oluşturur. Fakat seçim yaparken içerisindeki kolajen miktarı, kolajen tipi ve takviyenin formu çok önemlidir. Tip 1 ve Tip 3 kolajen formu ile 3-6 aylık kullanımlar cilt dokusunun sıkılaşmasında etkilidir. Bunun yanı sıra kemik suyu içerdiği prolin glutamin gibi kolajenin yapısını oluşturan aminoasitler sayesinde vücuttaki dokuların ve özellikle cilt ve kas dokusunun onarımını ve yenilenmesini sağlar. Daha sıkı, canlı bir görünümde olmasını destekler. Kemik suyu çorbalar beslenme planına haftada 1-2 gün dahil edilebilecek iyi bir alternatiftir.