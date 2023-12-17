Hafta sonu yine donacağız! İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den haftalık hava durumu tahmini

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren artmaya başlayacağı mevsim normalleri civarına, kuzey ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." denildi.