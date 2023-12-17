Hafta sonu yine donacağız! İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den haftalık hava durumu tahmini
Bir süredir Batı'da sağanak yağış etkili olurken, Anadolu'da ise kar yağışı hakimdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; hafta sonuna doğru yine soğuk hava dalgası etkili olacak.
Türkiye'de son 1 ayda yağışların artmasıyla barajlarda doluluk oranı yükseldi. İstanbul'da yağan son yağmurlarla barajlardaki doluluk oranı %41'den %47'ye çıktı. Doğu da ise birçok ilde kar yağışı devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilere göre; önümüzdeki hafta başında sıcaklık yükselecek. Hafta sonuna doğru ise sıcak hava, yerini sağanak yağış, kar ve fırtınaya bırakacak.
Hafta sonu Marmara, Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu, Akdeniz, ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren artmaya başlayacağı mevsim normalleri civarına, kuzey ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." denildi.