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Hafta sonu oldu yine Edirne'ye akın ettiler! Ne buldularsa poşet poşet aldılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Hafta sonu oldu yine Edirne'ye akın ettiler! Ne buldularsa poşet poşet aldılar

BULGARİSTAN’ın Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde resmi tatili fırsat bilen Bulgar vatandaşlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne’ye akın etti.

Hafta sonu oldu yine Edirne'ye akın ettiler! Ne buldularsa poşet poşet aldılar

Bulgaristan vatandaşları, yaklaşan kış mevsimi öncesi bot, mont, kazak gibi ihtiyaçlarının yanı sıra battaniye, yorgan gibi ev eşyalarını da Edirne’den almaya başladı.

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Hafta sonu oldu yine Edirne'ye akın ettiler! Ne buldularsa poşet poşet aldılar

Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’ye alışverişe gelen Bulgar turistler, esnafın yüzünü güldürdü.

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Hafta sonu oldu yine Edirne'ye akın ettiler! Ne buldularsa poşet poşet aldılar

Bulgaristan’dan gelen Musa Musalova, “Şampuan aldık, giysi aldık ne gördüysek aldık. Domates, salata, patates ne ihtiyacımız varsa aldık” dedi.

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Hafta sonu oldu yine Edirne'ye akın ettiler! Ne buldularsa poşet poşet aldılar
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