Hafta sonu oldu yine Edirne'ye akın ettiler! Ne buldularsa poşet poşet aldılar
İhlas Haber Ajansı
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BULGARİSTAN’ın Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde resmi tatili fırsat bilen Bulgar vatandaşlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne’ye akın etti.
Bulgaristan vatandaşları, yaklaşan kış mevsimi öncesi bot, mont, kazak gibi ihtiyaçlarının yanı sıra battaniye, yorgan gibi ev eşyalarını da Edirne’den almaya başladı.
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Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’ye alışverişe gelen Bulgar turistler, esnafın yüzünü güldürdü.
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Bulgaristan’dan gelen Musa Musalova, “Şampuan aldık, giysi aldık ne gördüysek aldık. Domates, salata, patates ne ihtiyacımız varsa aldık” dedi.
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