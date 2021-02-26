Hafta sonu kapı pencere açmayın çöl tozu geliyor! Mutasyon virüs de gelir mi?
TÜRKİYE'de hafta sonu Avrupa'dan gelen çöl tozu etkili olacak. Vatandaşa, kapı-pencere açmayın uyarısı yapıldı. Peki, Çöl tozunun aktifliği nasıl anlaşılır? Avrupa'dan tozla birlikte mutasyon virüs de gelir mi?
Kuzey Afrika üzerinde oluşan alçak basınç sistemiyle havalanan çöl tozları ve kumlar, yüksek basınç alanında bulunan Avrupa'yı etkisi altına aldı. Çöl tozlarının hafta sonu ise yoğunluğu azalarak, Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Kronik hastalığı olanlar dikkat: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, çöl tozlarının KOAH hastası, bronşit ve astımı olanlarda atak sıklığını artırabildiğini söyledi.
Her yeri kapatın!
Prof. Dr. Şenyiğit, çöl tozlarının yoğun olacağı yerlerdeki vatandaşa kapı ve pencereleri kapatmaları uyarısında bulundu.
Çöl tozu nasıl belli olur?
Kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Şenyiğit, "Bronşiti, alerjisi ve astımı olan hastaların biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Eğer o bölgede çöl tozları çok aktifse bu nasıl belli olur? Pencereden baktığınız zaman bulanık bir hava varsa o zaman çöl tozlarının o bölgede etkili olduğunu söyleyebiliriz." dedi.