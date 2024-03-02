Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbullulara meteorolojiden uyarı, böylesi ilk kez görülecek!
İstanbul’da etkisini sürdüren ılık hava, hafta sonu yerini yağışlı ve soğuk havaya bırakacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında pazar günü hava sıcalığının 4-5 derece düşeceğini söyledi. Çalışkan, cumartesi ve pazar günleri megakentte kısa süreli sağanaklar beklendiğini ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre ise Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Toza dikkat!
Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İstanbul’da birkaç gündür etkili olan ılık ve sisli hava, hafta sonu yerini sağanak yağışa bırakacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında İstanbul’un Marmara kıyılarında bugün sıcaklığın 20 derecelere kadar yükseleceğini söyledi.