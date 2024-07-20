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İstanbul'da aşırı sıcak ve yağış! 10 derece fazla hissedeceğiz

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İstanbul'da aşırı sıcak ve yağış! 10 derece fazla hissedeceğiz

Yurt genelinde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi devam edecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyri sürecek. Yüksek nem oranı sıcaklıkların 5-10 derece daha fazla hissedilmesine yol açacak. 10 kentte ise sağanak yağış beklenecek.

İstanbul'da aşırı sıcak ve yağış! 10 derece fazla hissedeceğiz

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul'da aşırı sıcak ve yağış! 10 derece fazla hissedeceğiz

Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası, yurt genelinde etkili olacak. Yüksek nem oranı sıcaklıkların 5-10 derece daha fazla hissedilmesine yol açacak.

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İstanbul'da aşırı sıcak ve yağış! 10 derece fazla hissedeceğiz

MARMARA KAVRULACAK

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'de 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olması bekleniyor.

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İstanbul'da aşırı sıcak ve yağış! 10 derece fazla hissedeceğiz

Hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00-16.00'da dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

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