İstanbul'da aşırı sıcak ve yağış! 10 derece fazla hissedeceğiz
Yurt genelinde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi devam edecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyri sürecek. Yüksek nem oranı sıcaklıkların 5-10 derece daha fazla hissedilmesine yol açacak. 10 kentte ise sağanak yağış beklenecek.
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası, yurt genelinde etkili olacak. Yüksek nem oranı sıcaklıkların 5-10 derece daha fazla hissedilmesine yol açacak.
MARMARA KAVRULACAK
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'de 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olması bekleniyor.
Hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00-16.00'da dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.