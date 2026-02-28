Hafta sonu hava durumu tahminleri geldi! Soğuk hava ve yağış ne zamana kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın kuzeydoğusu, İç Anadolu’nun doğu kesimleri, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır’ın doğu ilçelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve yer yer açık geçmesi öngörülüyor. Samsun ve Ordu çevrelerinde etkili olması beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı belirtilirken, bu yağışların genel olarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde, kıyı kesimlerde ise yağmur olarak görüleceği ifade ediliyor. Öte yandan gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’daki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ riski bulunuyor. Yetkililer, özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.