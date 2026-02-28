Hafta sonu hava durumu tahminleri geldi! Soğuk hava ve yağış ne zamana kadar sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Şubat 2026 Cumartesi gününe ilişkin il il hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji son tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rapora göre; Marmara’nın kuzeydoğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır’ın doğu ilçelerinde yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Samsun ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Şubat il il hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın kuzeydoğusu, İç Anadolu’nun doğu kesimleri, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır’ın doğu ilçelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve yer yer açık geçmesi öngörülüyor. Samsun ve Ordu çevrelerinde etkili olması beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı belirtilirken, bu yağışların genel olarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde, kıyı kesimlerde ise yağmur olarak görüleceği ifade ediliyor. Öte yandan gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’daki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ riski bulunuyor. Yetkililer, özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve doğusu yağmurlu
KIRKLARELİ -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 0°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 4°C, 13°C
Az bulutlu
MANİSA 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu