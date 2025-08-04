Hafta boyunca yağacak ama... Hava sıcaklıkları yeniden yükseliyor

Türkiye genelinde sıcaklıklar etkisini sürdürürken, yeni haftaya sağanak yağış uyarılarıyla giriliyor. Özellikle Karadeniz ve bazı iç bölgelerde yağış bekleniyor. Yurt genelinde bu hafta da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Ağustos hava durumu tahminleri.