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Hafta boyunca yağacak ama... Hava sıcaklıkları yeniden yükseliyor

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Hafta boyunca yağacak ama... Hava sıcaklıkları yeniden yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ağustos Pazartesi günü için güncel hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye genelinde sıcaklıklar etkisini sürdürürken, yeni haftaya sağanak yağış uyarılarıyla giriliyor. Hafta boyu hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il beklenen hava durumu...

Hafta boyunca yağacak ama... Hava sıcaklıkları yeniden yükseliyor - Resim: 1

Türkiye genelinde sıcaklıklar etkisini sürdürürken, yeni haftaya sağanak yağış uyarılarıyla giriliyor. Özellikle Karadeniz ve bazı iç bölgelerde yağış bekleniyor. Yurt genelinde bu hafta da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Ağustos hava durumu tahminleri.

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Hafta boyunca yağacak ama... Hava sıcaklıkları yeniden yükseliyor - Resim: 2

Meteoroloji'nin son tahminlere göre bugün; Bolu, Karabük, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olması öneriliyor. 

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Hafta boyunca yağacak ama... Hava sıcaklıkları yeniden yükseliyor - Resim: 3

İstanbul'da ise bugün yağış beklenmiyor. Ancak Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, kentte perşembe günü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyretse de hafta ortasından itibaren hava serinlemeye başlayabilir. 

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Hafta boyunca yağacak ama... Hava sıcaklıkları yeniden yükseliyor - Resim: 4

İşte ilil beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri...

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