Meteoroloji uzmanı açıkladı, tüm yurtta 'toz taşınımı' mı görülecek? Hafta içi hava nasıl olacak?

Şen ayrıca toz taşınımı haberleriyle ilgili de açıklama yaparak 'Ortalıkta "Türkiye'ye Afrika'dan yoğun toz geliyor' diye haber dolaşıyor. Böyle bir toz taşınımı yok. Halkı tedirgin etmemek gerek. Bu aylarda genelde sahra çölünden toz gelir ama bu günlerde yok. Olursa buradan ben size yazarım." dedi.Şen son olarak "Soğuk damla" ülkeyi terk ediyor" diye paylaşım yaptı.