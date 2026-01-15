Hafsanur Sancaktutan'dan bomba itiraf! "Aşkım için işimi bırakmam"
Kubilay Aka ile uzun süredir aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan'dan oyunculuk itirafı geldi. Aşk için meesleğimi terk etmem diyen Sancaktutan 'ın açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu.
Meslektaşı Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, oyunculuk kariyerine olan bağlılığını net sözlerle ifade etti. Bebek'te paparazzilere yakalanan güzel oyuncu, yıllar önce aşık olup oyunculuğu bırakan Özgü Namal örneği üzerinden sorulan soruya çarpıcı yanıt verdi.
Hafsanur Sancaktutan, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Rol aldığı dizi, filmlerdeki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, "Siz âşık olsaydınız oyunculuğu bırakır mıydınız?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi: Hafsanur Sancaktutan, aşkı için oyunculuğu bırakmayacağını açıkladı! Ünlü oyuncu, meslektaşı Kubilay Aka ile yaşadığı ilişki gündemdeki yerini korurken, radikal bir kararla dikkat çekti.
Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bebek'te objektiflere yakalanan Sancaktutan, meslektaşı Özgü Namal'ın yıllar önce âşık olup evlendikten sonra oyunculuğu bırakması hakkında konuştu.