Hafsanur Sancaktutan'dan bomba itiraf! "Aşkım için işimi bırakmam"

Hafsanur Sancaktutan, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Rol aldığı dizi, filmlerdeki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, "Siz âşık olsaydınız oyunculuğu bırakır mıydınız?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi: Hafsanur Sancaktutan, aşkı için oyunculuğu bırakmayacağını açıkladı! Ünlü oyuncu, meslektaşı Kubilay Aka ile yaşadığı ilişki gündemdeki yerini korurken, radikal bir kararla dikkat çekti.