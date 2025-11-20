Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka evleniyor mu?
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve sevgilisi Kubilay Aka aşk dolu paylaşımlar ile sevenlerini mutlu etti. Hafsanur Sancaktutan'dan evlilik ve kariyer hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. İşte o açıklamanın detayları...
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kubilay Aka’nın sahnelediği oyunu izlemeye giden Hafsanur Sancaktutan, oyun öncesinde basın mensuplarına özel hayatıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Sancaktutan, kendisine yöneltilen "Kubilay Aka’yı kıskanıyor musunuz?" sorusuna; "Evet, kıskanıyorum ama onun özgürlüğünü kısıtlamadan. Hem erkek hem kadın olarak, hepimizin kıskanılmaya ihtiyacı var. Ama bunu ölçülü yapmaya çalışıyoruz." şeklinde yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, "Ne zaman evleniyorsunuz?" sorusuna ise, "Herkesin zaman ve hazırlık sürecine ihtiyacı var. Biz de şu anki halimizden memnunuz. İşimiz ve bazı yoğunluklarımız var, zamanı geldiğinde olur." diyerek evlilikle ilgili planlarını paylaştı.
Bir diğer soruya, "Kariyer mi evlilik mi?" diye yanıt veren Sancaktutan, "Neden ikisi bir arada olmasın?