Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka hastanede görüntülendi!
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan önceki gün evde talihsiz bir kaza yaşadı.
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan önceki gün evde elini kesti. Kubilay Aka da sevgilisini apar topar Maslak'taki özel bir hastaneye götürdü. Sancaktutan'ın eline dikiş atıldı.
Telaşlı hali objektiflere yansıyan Aka "Biraz telaşlıyım. Hafsa elini kesti. Onun için hastaneye geldik. Dikiş attılar" dedi.
Hafsanur Sancaktutan da "İyiyim. Bir problem yok. Parmağımı kestim ufak. Onun için geldik" dedi.
Sevgililer, hastaneden Kubilay Aka'nın yeni aracıyla ayrıldı.
"SOYADINI DEĞİŞTİRMEK İSTERDİM"
Öte yandan geçen haftalarda İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan Kubilay Aka, sevgilisiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:
"5-6 sene önce bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra da aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde bir araya geliyorduk. Hiç birbirimize öyle bakmamıştık."
"Sonra ben öyle bakmış bulundum. Ben tavladım diyebiliriz. Hiç istemiyordu, çok uğraştım. Üzerime yapışan çapkınlık imajının farkındaydı. Bir korku olabilirdi güven adına ama onları aştık."