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Hafsanur Sancaktutan photoshop’u abarttı linç yedi

Hafsanur Sancaktutan photoshop’u abarttı linç yedi

Son yılların yükselen yıldızı Hafsanur Sancaktutan, ‘’Dünyayla Benim Aramda’’ dizisiyle çok konuşulmuştu. Güzel oyuncu son paylaşımına yaptığı photoshop ile resmen linç yedi. İşte genç oyuncunun o fotoğrafı…

Hafsanur Sancaktutan photoshop’u abarttı linç yedi

‘’Dünyayla Benim Aramda’’  dizisindeki mastürbasyon sahneleriyle adından sıkça söz ettiren Sancaktutan, sosyal medyada sık sık fotoğraflarını paylaşıyor. 

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Hafsanur Sancaktutan photoshop’u abarttı linç yedi

Güzel oyuncunun fotoğrafları binlerce kişi tarafından beğeniliyor.

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Hafsanur Sancaktutan photoshop’u abarttı linç yedi

Hafsanur Sancaktutan meslektaşı Deniz Can Aktaş ile olan birlikteliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

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Hafsanur Sancaktutan photoshop’u abarttı linç yedi

Geçen akşam Deniz Can Aktaş ‘ın rol aldığı ‘Bandırma Füze Kulübü’ filminin galasına katıldı. 

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