Hafsanur Sancaktutan göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Bacım onu da giymeseydin..."
Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde Sinem karakterine hayat veren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın dizide mastürbasyon yaparak, kendini tatmin ettiği sahneler gündeme bomba gibi düşmüştü. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Sancaktutan bu kez de göğüs dekolteli gece pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya başardı.
Cesur ve ateşli sahneleriyle gündeme gelen Disney Plus'ın iddialı yapımı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde Sinem karakterine hayat veren genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon yaptığı anlar gündeme bomba gibi düşmüş, oldukça çok konuşulmuştu. Güzel oyuncu bu kez Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli gece pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Tepkilere maruz kaldı
Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye başaran dizi Dünyayla Benim Aramda'nın cesur ve ateşli sahneleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığ dizide ikilinin yatak sahneleri çok konuşulmuş, 22 yaşındaki güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon yaptığı sahneler ise olay olmuştu.
Sancaktutan sosyal medyada "Aşırı gereksiz", "Hafsanur gibi bir oyuncuya yakışmadı", "Bu fotoğraflar asla unutulmayacak kendini yaktın", "Saçma bir sahne olmasa da olurdu" gibi tepkilere maruz kalmıştı.
"Sonuçta bu bizim işimiz"
Ateşli sahneleri gören seyirciler her bölümde sevişme sahnesinin olmasından rahatsızlık duydu. İddialı sahneleri görenler "Yine mi seks?", "Her bölüm erotizm sıktı", "Bu sahnelerden sıkıldık" yorumlarında bulunmuştu. Kendisine de gelen eleştiriler sonrasında suskunluğunu bozan Hafsanur Sancak Tutan ise yaptığı açıklamada, “Senaryoda yazan ne ise ben onu yaptım. Sonuçta bu bizim işimiz” yanıtını vermişti.