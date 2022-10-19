Hafsanur Sancaktutan göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Bacım onu da giymeseydin..."

"Sonuçta bu bizim işimiz"

Ateşli sahneleri gören seyirciler her bölümde sevişme sahnesinin olmasından rahatsızlık duydu. İddialı sahneleri görenler "Yine mi seks?", "Her bölüm erotizm sıktı", "Bu sahnelerden sıkıldık" yorumlarında bulunmuştu. Kendisine de gelen eleştiriler sonrasında suskunluğunu bozan Hafsanur Sancak Tutan ise yaptığı açıklamada, “Senaryoda yazan ne ise ben onu yaptım. Sonuçta bu bizim işimiz” yanıtını vermişti.