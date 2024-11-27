Hafsanur Sancaktutan: 'Adam yok' dedim âlâsını buldum
|
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan kısa bir süre önce meslektaşı Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açtı. Aka, iş için Brezilya'ya giden sevgilisine çiçek göndermişti. Sancaktutan, sevgilisinin jesti hakkında konuştu.
Bir süredir kendisi gibi oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, uzun bir aradan sonra Siyah Kalp adlı diziyle ekranlara döndü.
113
Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte ilk fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşmıştı.
213
Aşkları tam gaz devam eden ünlü çiftten Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde iş için Brezilya'da olan sevgilisine çiçek yolladı.
313
Sancaktutan, Aka'nın bu jesti karşısında sevincini, "Aşırı şımardım. Çünkü Brezilya'ya da çiçek göndermezsin" sözleriyle paylaştı.
413