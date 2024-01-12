Hafize Gaye Erkan rahatsız! Halası, Erkan'ın eşinin kim olduğunu ve ne iş yaptığını açıkladı
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın halası ilk kez konuştu ve yeğeninin bilinmeyen yönlerini anlattı. Erkan'ın hakkında özel hayatı ve malvarlığıyla ilgili haberleri önemsemediğini ve bunlardan rahatsız olduğunu belirten hala Şebnem Gemici. Erkan'ın eşile ilgili de ilk kez bilgi verdi. Erkan’ın eşi, kendisi gibi Boğaziçi Üniversitesi mezunu endüstri mühendisiymiş, ABD’de önemli bir firmada CEO olarak çalışıyormuş, eşi ve oğlunu görmek için zaman zaman Türkiye’ye geliyormuş.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın İstanbul’daki kira artışı nedeniyle annesinin yanına taşınmak zorunda kaldığı yolundaki açıklamaları tartışılmaya devam ediliyor. MB Başkanı Erkan'ın o haberlerden rahatsız olduğu ortaya çıktı. Halası ve kuzeni Gaye Erkan'ın rahatsızlığını ve aile hayatıyla ilgili bilinmezleri anlattı.
Ek ödemeler hariç brüt 161 bin lira maaşı bulunan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ahmet Hakan’a verdiği röportajda İstanbul’daki kira fiyatlarından şikayetçi olmuş, “Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” cevabı vermişti.
Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın 1952 Helsinki Olimpiyatları Serbest stil 52 kilo şampiyonu Hasan Gemici’nin oğlu Bülent Gemici’nin eşi, emlak danışmanı ve uzmanı olan halası Şebnem Gemici ve kuzeni Senem Gemici konuştu. Bizim Yaka Gazetesinden Galip Ataman'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle:
Şahsıyla ilgili haberleri önemsemiyor
Halası Şebnem Hanım yeğenini anlatırken söze, “Gaye gazetelerdeki şahsıyla ilgili özel eleştirileri, yorumları hiç umursamıyor. Para politikasını en iyi nasıl yöneteceğini, enflasyonu en kısa zamanda nasıl aşağı çekeceğinin düşünüyor. İşine odaklanmış, 7/24 özveriyle çalışıyor” diyerek başladı.