Hafize Gaye Erkan rahatsız! Halası, Erkan'ın eşinin kim olduğunu ve ne iş yaptığını açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın İstanbul’daki kira artışı nedeniyle annesinin yanına taşınmak zorunda kaldığı yolundaki açıklamaları tartışılmaya devam ediliyor. MB Başkanı Erkan'ın o haberlerden rahatsız olduğu ortaya çıktı. Halası ve kuzeni Gaye Erkan'ın rahatsızlığını ve aile hayatıyla ilgili bilinmezleri anlattı.