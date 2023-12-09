Hafize Gaye Erkan Forbes listesine girdi! 'Dikkat edilmesi gereken kadın' seçildi
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ekonomi dergisi Forbes'in, 2024'te takip-dikkat edilmesi edilmesi gereken kadınlar listesine girdi. İşte 2024 yılında takip edilmesi-dikkat edilmesi gereken kadınlar...
2023 'Dünyanın en güçlü 100 kadını'nı duyuran Forbes, listede yer almasa da kariyerinden yükselişte olan etkileri artıran kadınları belirledi. Ekonomi dergisi bu isimleri 2024'te takip edilmesi/dikkat edilmesi gereken kadınlar olarak listedi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da bu isimlerden biri olarak gösterildi.
Dergide Erkan ile ilgili yer alan değerlendirmede, "Hafize Gaye Erkan, bu yıl Türkiye'de merkez bankası başkanlığına seçilerek bir ilke imza attı. Erkan, Türkiye'de bu göreve gelen ilk kadın oldu. Ayrıca yüksek enflasyon eğilimlerinin ülke üzerinde de ekonomik baskı yarattığı bir dönemde bu görevi üstlendi. Eski Goldman Sachs bankacısı olan Erkan, tüketici ve yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini yeniden tesis etmekle görevlendirildi" denildi.
Forbes'un 2024'te takip edilmesi gereken kadınlar listesi
Michele Bullock ve Hafize Gaye Erkan: Bullock ve Erkan bu yıl sırasıyla Avustralya ve Türkiye'de merkez bankası başkanlığına seçilerek engelleri aştılar.Bu görevlere gelen ilk kadınlar oldular. Ayrıca yüksek enflasyon eğilimlerinin her iki ülke üzerinde de ekonomik baskı yarattığı bir dönemde göreve geldiler.
Eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Erkan, Türk lirasına olan tüketici ve yatırımcı güvenini yeniden tesis etmekle görevlendirilirken, Bullock da kısa süre önce Sydney'de bir grup ekonomiste Avustralya'da enflasyonun yüzde 3'ün altına düşmesinin iki yıl daha alabileceğini söyledi. (Foto: Michele Bullock)