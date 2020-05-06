Hafızayı güçlendiren 6 muhteşem besin!

Yumurta

Yumurta vücudumuz için gerekli en kaliteli hayvansal protein kaynakları arasında yer alıyor. Özellikle beyin hücrelerinin gelişiminde önemli bir işlevi vardır. Öğrenme ve hafıza gibi bilişsel fonksiyonları güçlendirir. Yumurtada bir çeşit B vitamini olan kolin bulunur. Kolin, yeni beyin hücresi üretiminde etkilidir. Yumurta içinde bulunan amino asitler, hücre fonksiyonu ile etkileşime geçerek, zihinsel ve nörolojik bozuklukları önlemek amacıyla nörotransmitter dengesini korumaya yardımcı oluyor. Zihin gücünüzü artırmak için her sabah mutlaka bir adet yumurta tüketmelisiniz.