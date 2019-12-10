Hafıza sildirmesi olay olmuştu Mehmet Ali Erbil ve Ceren Hindistan yılın aşkı bombası!
Ceren Hindistan ve Mehmet Ali Erbil, yılın aşk bombası dendi, aralarında 32 yaş fark olan ikiliden güzel oyuncu, gerçekleri bir bir anlattı.
30 yaşındaki Ceren Hindistan ve 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Canlı yayında açıklama yapan Hindistan, gerçekleri bir bir anlattı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Ceren Hindistan ile Mehmet Ali Erbil aşk yaşıyor. Aralarında yaklaşık 30 yaş bulunan ikili bir aydır gece gündüz mesajlaşarak konuşmaya başladı.
Hakkındaki iddiaların ardından sunucuların kendisini ısrarla aramasının ardından canlı yayına bağlanan Hindistan, aşk iddiaları hakkında şunları aktardı:
-"Böyle bir şey olamaz. Mehmet Ali çok sevdiğim bir insan. Hastanede ziyaret ettim. Böyle bir aşk olamaz. Mehmet Ali benden yaprak sarması istediği için ona sarma götürdüm. Mehmet Ali benim yıllardır abi olarak sevdiğim bir insan."