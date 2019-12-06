Hafıza sildirme neyin nesi? Ceren Hindistan hafızasını sildirdiğini açıkladı
Ceren Hindistan,hafızasını sildirdiğini açıkladı ve "İnsan yeniden doğmuş gibi oluyor" ifadelerini kullandı.
Son dönemde ünlüler hafızalarını sildirmeleri ile gündeme gelmeye başladı. Son olarak oyuncu Ceren Hindistan Instagram hesabından yaptığı açıklamada TMS tedavisiyle hafızasını sildirdiğini açıkladı.
Kızı Arya'nın doğumundan sonra dizi veya sinema filmi gibi projelere ara veren Hindistan, bir süre bu tedaviyi araştırdığını ve nihayetinde yaptırdığını takipçilerine duyurdu.
"Yeni doğmuş gibi oluyor insan" Güzel oyuncu Instagram'dan hafızasını sildirmesini şu şekilde anlattı: "Bir yıl önce keşfettim ve yaptırdım. Gerçekten yeni doğmuş gibi oluyor insan. Tavsiye ederim. Vücudunda herhangi bir protez, diş implantı, diş protezi, kalp pili ve stendi olan kişilere yapılmıyor."
'Baba Ocağı' dizisi ile şöhret olan Ceren Hindistan, nikahsız çocuk dünyaya getirdiği Ümit Aslan'dan bir kaç yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle ilişkiyi bitirmişti. Hindistan'ın olaylı ayrıldığı sevgilisi Aslan'dan, Arya adından bir kızı bulunuyor.