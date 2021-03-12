Hadsiz Yunanlılar ABD'ye güvenip caka satıyor! Türkiye'yle açık açık savaş
USS Eisenhower'ın yanı sıra 22 savaş gemisi ve 5 bini aşkın askerle bölgeye gelen ABD ordusu Yunanistan'la birlikte gövde gösterisine girişti. Yunan medyası, 'Girit'te Ankara'nın kabusu: Yunan F-16 ve F-4'leri USS Eisenhower'dan kalkan F-18'lerle kanat kanada' başlıklarıyla kendinden geçti.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının ardından ABD çok tehlikeli bir adım daha attı, resmi açıklama Perşembe günü gece yarısı geldi. Uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği ABD filosu, Akdeniz'in ortasında Yunanistan deniz kuvvetleriyle birlikte tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD'nin Avrupa-Afrika Deniz Kuvvetleri, IKE Taarruz Grubu'nun Doğu Akdeniz'de Yunan ordusuyla giriştiği savaş oyununda denizaltıların da seyrettiğini ve jetlerin havalandığını açıkladı.
ABD'nin Doğu Akdeniz'de istikrar için Yunanistan'la işbirliğini artıracağı vurgulanan resmi açıklamada, tatbikatın tüm organizasyonunun Yunan deniz kuvvetleri komutanlığı tarafından yapıldığı belirtildi. ABD'nin Yunanistan hayranı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, iki ülkenin savunma işbirliğinin her geçen gün güçlendiğini dile getirip "Özellikle IKE Taarruz Grubu'nu Akdeniz'de görmekten gurur duyuyuyorum" dedi.
Doğu Akdeniz'e gelen ABD filosunda USS Dwight D. Eisenhower'ın yanı sıra 22 savaş gemisi ve 5 bini aşkın asker bulunuyor. Yunan medyası, beklendiği gibi tatbikatı sevinç çığlıkları atarak sundu. 'Girit kalesi Ankara için bir kabus: Yunan F-16 ve F-4'leri USS Eisenhower'dan kalkan F-18'lerle kanat kanada' başlıkları atıldı, Amerikan filosunun gelecek hafta Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne demirleyeceğini yazdı. Yunanistan ordusu, geçtiğimiz hafta da bir başka müttefiki Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisiyle yine Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı tatbikata imza atmıştı.
Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.