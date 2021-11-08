Hadise'yle barışan Demet Akalın için 'Ebru Gündeş'i sildi' iddiası
Hadise'nin Reza Zarrab ile haklarında çıkan 'birliktelik' dedikoduları sonrasında arası açılan Ebru Gündeş'e yakınlık göstererek Hadise'ye sırtını dönen Demet Akalın'dan yeni hamle... Hadise'ye zeytin dalı uzatan Demet Akalın'ın şimdi de Ebru Gündeş'i takipten çıktığı konuşuluyor.
Ani çıkışları ve ünlüler camiasındaki meslektaşları ve dostlarıyla yaşadığı 'küslükler' sıkça konuşulan Demet Akalın'dan şaşırtan bir paylaşım geldi. Demet Akalın, aynı dönemde şarkı ve klip çıkardığı Hadise'ye karşı tavır aldığını unuttu, Hadise'nin şarkısıyla story atarak ünlü şarkıcıyı etiketleyerek barış çubuğu uzatmasının ardından Ebru Gündeş'i takipten çıkmasıyla şoke etti. Hadise paylaşımı yaparak herkesi şaşırtan Demet Akalın, Hadise ile arasının açıldığı dönemde Ebru Gündeş'in şarkılarıyla story (hikaye) paylaşarak adeta nispet yapıyordu.
O Ses Türkiye jürisi olarak ekrana dönen Ebru Gündeş ve Hadise arasında yaşananlar uzun zamandır gündemde... Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Reza Zarrab'ın kendisini, hem iş hem de özel hayatında yan yana olduğu Hadise ile aldattığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından ünlü şarkıcı ile dostluğuna son vermişti. Demet Akalın da bu olayda tarafını yaptığı bir paylaşımla ortaya koyarak Hadise'ye sırtını dönmüştü.
Hadise-Ebru Gündeş olayında Demet Akalın “En özlenen ses” diyerek kalplerle Ebru Gündeş şarkıları paylaşarak tarafını seçmişti.
Aylar sonra Demet Akalın bu kez de Hadise’nin şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak, zeytin dalı uzattı.