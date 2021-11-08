Hadise'yle barışan Demet Akalın için 'Ebru Gündeş'i sildi' iddiası

O Ses Türkiye jürisi olarak ekrana dönen Ebru Gündeş ve Hadise arasında yaşananlar uzun zamandır gündemde... Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Reza Zarrab'ın kendisini, hem iş hem de özel hayatında yan yana olduğu Hadise ile aldattığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından ünlü şarkıcı ile dostluğuna son vermişti. Demet Akalın da bu olayda tarafını yaptığı bir paylaşımla ortaya koyarak Hadise'ye sırtını dönmüştü.