Hadise'yi korkutan mesajlar: Paris'te beni kimlerle aldattın
Şarkıcı Hadise, “Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. 'Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?” dediği kişiden şikayetçi oldu.
Şarkıcı Hadise, 7-14 Şubat tarihleri arasında şahsi e-posta adresine tanımadığı bir kişiden gelen cinsel içerikli iletiler nedeniyle hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurdu.
Şiirler ve cinsel içerikli yazılar bulunuyor: Sabah'ın haberine göre; E-postalara cevap vermeyince, evine tacizci şahıs tarafından mektup yollandığını belirten güzel şarkıcı, mektupta şiirler ve cinsel içerikli yazılar bulunduğunu söyledi.
"Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor'': Hadise, şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor. El yazısını kullanıyor, ünlü bir şirkette çalıştığını belli eden kartlar yolluyor."
''Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?'': Tacizcinin, ünlü şarkıcıya 'Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?' ve 'Boğazlı kazak, siyah etek giyiyorsun' gibi onu takip ettiğini gösteren mesajlar attığı belirtildi.