Hadise'yi korkutan mesajlar: Paris'te beni kimlerle aldattın

"Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor'': Hadise, şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor. El yazısını kullanıyor, ünlü bir şirkette çalıştığını belli eden kartlar yolluyor."