Hadise'yi korkutan mesajlar: Paris'te beni kimlerle aldattın

Hadise'yi korkutan mesajlar: Paris'te beni kimlerle aldattın

Şarkıcı Hadise, “Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. 'Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?” dediği kişiden şikayetçi oldu.

Hadise'yi korkutan mesajlar: Paris'te beni kimlerle aldattın - Sayfa 1

Şarkıcı Hadise, 7-14 Şubat tarihleri arasında şahsi e-posta adresine tanımadığı bir kişiden gelen cinsel içerikli iletiler nedeniyle hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurdu. 

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Hadise'yi korkutan mesajlar: Paris'te beni kimlerle aldattın - Sayfa 2

Şiirler ve cinsel içerikli yazılar bulunuyor: Sabah'ın haberine göre; E-postalara cevap vermeyince, evine tacizci şahıs tarafından mektup yollandığını belirten güzel şarkıcı, mektupta şiirler ve cinsel içerikli yazılar bulunduğunu söyledi.

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Hadise'yi korkutan mesajlar: Paris'te beni kimlerle aldattın - Sayfa 3

"Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor'': Hadise, şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor. El yazısını kullanıyor, ünlü bir şirkette çalıştığını belli eden kartlar yolluyor." 

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Hadise'yi korkutan mesajlar: Paris'te beni kimlerle aldattın - Sayfa 4

''Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?'': Tacizcinin, ünlü şarkıcıya 'Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?' ve 'Boğazlı kazak, siyah etek giyiyorsun' gibi onu takip ettiğini gösteren mesajlar attığı belirtildi.

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