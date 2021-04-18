Hadise'yi "falcı" yakmış! Reza Zarrab'la yasak aşk iddialarına ateş püskürmüştü şok iddialar
Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a açtığı boşanma davasının ardından patlayan Hadise skandalı giderek büyüyor. Hadise, Zarrab'la yasak aşk iddialarını "namusuma laf söyletmem" diyerek yalanlasa da Miami'deki gizli aşkla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Zarrab-Hadise aşkını ifşa eden bir falcı olmuş...
Reza Zarrab'la şarkıcı Hadise'nin yasak aşk iddiası yaşadıkları bombası giderek büyüyor. Hadise dün sosyal medya hesabından "Namusuma laf söyletmem" deyip dava açacağını duyurmuştu. Bugün ise yasak aşkla ilgili yeni bomba iddialar gündeme geldi. Hadise-Zarrab aşkını Ebru Gündeş'in de falcısı olan bir kadın ifşa etmiş. Hadise ile sevgilisi Kaan Yıldırım'ın bir dönem ayrılmalarının nedeni de Zarrab'la yeniden telefonlaşmaya başlamasıymış... İşte Hürriyet'ten Orkun Ün'ün köşesinde yer alan Hadise - Zarrab iddiaları...
Herkes merak ediyor, Ebru Gündeş, eşi ile yakın arkadaşı Hadise’nin bu ilişkisini nereden öğrendi diye soruyor. İki ismin yaşadığı yasak aşkı ortaya çıkaran bir ‘falcı’.
Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve Hadise’nin yıllardır falına bakan biri var. O kadın bir gün Reza Zarrab’ın davetiyle fal bakmak için Miami’ye gidiyor. Ve o son gidişinde Zarrab’ın evinde ‘Hadise’ ile karşılaşıyor.
Olan bitenden kimseye bahsetmemesi isteniyor ama gizemli falcı İstanbul’a döner dönmez Ebru Gündeş tarafından ‘sıkıştırılıyor’. Ebru Gündeş’in ısrarlarına dayanamayan falcı her şeyi anlatıyor ve Hadise ile Reza Zarrab ilişkisinden böylece Ebru Gündeş emin oluyor.