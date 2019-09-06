Hadise'ye meydan okuyan Aleyna Tilki'den iddialı sözler! Türkiye'den ayrılıyor
Kanal D'de yayımlanan 2.Sayfa programına açıklamalar yapan Aleyna Tilki'den iddialı sözler. Hadise'ye resmen meydan okudu.
Son olarak Türkiye'de istediği üniversiteyi kazanamadığı için Amerika'ya gideceğini duyuran genç popçu Aleyna Tilki, Kanal D'de yayımlanan 2.Sayfa adlı magazin programına yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
''Ödüllü yönetmen'' olduğunu iddia eden Aleyna Tilki, genç yaşlarında şarkıcıklıkta ünlenmesi hakkında şu sözleri söyledi: ''İlk çocuk star bendim. Benden sonra çıkan hiçbir çocuk star sorun yaşamayacak. Çocuk oyuncular vardı ama ilk popstar bendim.''
Genç popçu Aleyna Tilki'ye geçtiğimiz haftalarda Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Hadise'nin "Mekanın sahibi geldi" sözleri hatırlatılınca ise Tilki'den oldukça iddialı sözler geldi.
Aleyna Tilki, Hadise ile alakalı söyledikleriyle resmen meydan okudu. Tilki, ''Harbiye konseri vermedim. Benim Hadise abla ya da başkaları gibi albümüm hiç yok. 3 tane şarkım var. Şu an Harbiye'ye çıksam tıka basa dolar'' diyerek Hadise'ye göndermede bulunarak meydan okudu.