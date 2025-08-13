Hadise'ye imza şoku! Mal varlığını son anda kurtardı...

'BİR ŞEBEKENİN MAĞDURU OLDU'

Dolandırıcılık faaliyetinin farkına varan banka yetkilileri, İ.A.B'yi emniyet güçlerine ihbar etti. Gaziantep 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi, mahkemede ek karar verilmiş gibi sahte karar düzenleyen ve resmi kurumlara başvuru yaparak evrakta sahtecilik suçu işleyen İ.A.B'den hakkında şikâyetçi olarak soruşturma başlattı. Mağdur olarak ifade veren Hadise de taraf olmadığı bir dosyada sahte belge düzenleyerek malvarlığını ele geçirmeye çalışan İ.A.B'den şikâyetçi oldu. Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu; "Hadise hanım, bir şebekenin mağduru oldu" dedi.