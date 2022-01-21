Hadise'nin yüzüğünün fiyatı ne Mehmet Dinçerler ile evlilik videosu Instagram'ı yıktı

Şarkıcı Hadise işletmeci sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor. Uzun süredir paylaşımlarıyla 'evlilik' sinyali veren çift mutlu sona doğru bir adım atarak evleneceklerini ilan etti. Hadise Instagram'da Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi videosunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Instagram'da paylaşıldığı andan bu yana binlerce yorum ve beğeni alan videoda, Hadise'nin parmağındaki gösterişli yüzüğün fiyatı ise en merak edilen detaylardan biri oldu. İşte Hadise'nin evlilik yüzüğünün fiyatı...