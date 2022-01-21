Hadise'nin yüzüğünün fiyatı ne Mehmet Dinçerler ile evlilik videosu Instagram'ı yıktı
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evlilik kararı aldığını ilan ettiği video Instagram'ı salladı. Hadise'nin evlilik yüzüğünün fiyatı ise dudak uçuklattı!
Şarkıcı Hadise işletmeci sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor. Uzun süredir paylaşımlarıyla 'evlilik' sinyali veren çift mutlu sona doğru bir adım atarak evleneceklerini ilan etti. Hadise Instagram'da Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi videosunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Instagram'da paylaşıldığı andan bu yana binlerce yorum ve beğeni alan videoda, Hadise'nin parmağındaki gösterişli yüzüğün fiyatı ise en merak edilen detaylardan biri oldu. İşte Hadise'nin evlilik yüzüğünün fiyatı...
"Bizim hikayemiz şimdi başlıyor"
Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor. Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifine “Evet” dediğini ilan etti! Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler ile sarmaş dolaş birbirlerine sarılıp öptükleri videoyu paylaşarak, evlilik teklifi yüzüğü olan tektaşını da gösterdi ve bu paylaşıma "Bizim hikayemiz şimdi başlıyor" notunu düştü.
Mutluluğu yüzünden okunan çifte ünlü dostları başta olmak üzere tüm takipçilerinden beğeni ve tebrik mesajları yağdı.
Hadise hayranları çok mutlu olduklarını ifade ederek, yıllardır ünlü şarkıcının bu anını hayal ettiklerini ve Hadise'nin bu mutluluğu sonuna kadar hak ettiğini ifade ettiler.
İŞTE HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER'İN INSTAGRAM'I YIKAN EVLİLİK VİDEOSU